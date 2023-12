Amazfit Band 7: solo 39€ sull'Outlet Online di MediaWorld

MediaWorld ha aperto il suo Outlet Online. Tantissime occasioni ti aspettano. Tra queste ne abbiamo scovata una davvero pazzesca. Acquista la Amazfit Band 7 a soli 39 euro, invece di 49,90 euro. Oltre al prezzo estremamente vantaggioso, questa offerta include anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Puoi comunque sempre optare per il ritiro in negozio al pronto, spesso anche entro 30 minuti dall’ordine.

Amazfit Band 7: 120 modalità sportive e batteria di 18 giorni

Amazfit Band 7 è una smartband dalla qualità molto interessante. A un prezzo competitivo ti assicuri al polso uno strumento essenziale e molto reattivo in quanto a monitoraggio di allenamento, salute e benessere. Per quanto riguarda l’allenamento integra 120 modalità sportive. In quanto a salute i sensori monitorano frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e molto altro ancora. Riguardo al benessere hai sempre sotto controllo il livello di stress.

Inoltre, tiene traccia della qualità del sonno attraverso le fasi di sonno leggero, profondo e REM. Guarda i risultati direttamente dal dispositivo grazie all’ampio display AMOLED. Con una batteria di 18 giorni ti dimentichi proprio di ricaricarlo. Cosa stai aspettando? Approfitta dell’Outlet Online di MediaWorld. Acquistala subito a soli 39 euro, invece di 49,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.