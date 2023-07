Amazfit Band 7: fitness tracker senza limiti in OFFERTA a 44€

Se vuoi una smart band di altissima qualità senza fare rinunce approfitta anche tu di questa offerta che ho scovato su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Amazfit Band 7 a soli 44,90 euro, invece che 49,90 euro.

È vero non si tratta di uno sconto folle, ma considerato che per questo wearable si vede difficilmente uno sconto, un ribasso del 10% non è per niente male. Anche perché il prezzo è davvero ottimo. Questo fitness tracker ha un potenziale incredibile e ti permette di avvalerti di tantissime modalità sportive. È impermeabile e ha una batteria gigante. Davvero l’affare del giorno.

Amazfit Band 7: tutto quello che vuoi a portata di polso

Questa bellissima smart band si presenta con un design leggerissimo e molto funzionale. Ha un ampio display AMOLED HD da 1,47 pollici con una visibilità eccellente anche alla luce del sole. Possiede un cinturino comodo in silicone che risulta leggero e non fa sudare il polso. E poi ha una super batteria in grado di durare per 18 giorni di uso tipico e 12 giorni di uso intenso con una sola ricarica.

Potrai avvalerti delle oltre 120 modalità sportive integrate. Mentre le svolgi il tuo fitness tracker terrà traccia della distanza, della velocità, delle calorie che bruci, della frequenza cardiaca e molto altro. Ha un biosensore avanzato molto preciso in grado di monitorare in tempo reale anche il livello di ossigeno nel sangue. E poi è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Questa è davvero un’occasione più unica che rara e per avvalertene devi essere veloce. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Amazfit Band 7 a soli 44,90 euro, invece che 49,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.