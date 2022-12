Amazfit Band 5 si SVENDE su Amazon: c'è un coupon ESCLUSIVO del 15%

Se hai voglia di dare un tocco hi-tech al tuo Natale e sei alla ricerca di una smartband economica ma ricca di funzionalità, questa offerta di Amazon porta l’ottima Amazfit Band 5 a un prezzo assolutamente incredibile. Infatti, ad appena 22€ il wearable ti arriva direttamente a casa senza costi di spedizione: ti basta mettere la spunta in pagina per attivare il coupon esclusivo da 15%.

Nonostante il prezzo evidentemente super economico, la smartband di Amazfit è universalmente apprezzata da milioni di utenti per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

Prezzo super aggressivo su Amazon per la smartband Amazfit Band 5

Non solo monta un buon pannello touch a colori per gestire rapidamente le notifiche e tutte le funzionalità integrate, ma è anche compatibile con Alexa per darti modo di gestire la smart home (e non solo) direttamente dal tuo polso.

Come se non bastasse, Amazfit Band 5 è anche ricca di sensori e funzionalità indicate per chi pratica esercizi fisici. Sul retro, infatti, trova posto un preciso sensore HR per il tracking completo e costante del battito cardiaco (anche a riposo) e anche della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). La batteria della smartband vanta un’autonomia al top con 15 giorni di utilizzo con una singola ricarica, è perfettamente compatibile con iOS e Android ed è impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Quella di oggi è l’offerta Amazon più conveniente degli ultimi tempi che ha come protagonista la smartband Amazfit Band 5, tua ad appena 22€ se utilizzi il coupon coupon esclusivo da 15% disponibile direttamente nella pagina di acquista.

