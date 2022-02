Amazfit Band 5 con Alexa PRECIPITA a 23€ su Amazon (-47%)

Uno dei migliori e più completi smartband in assoluto è Amazfit Band 5. Da Amazon puoi portarlo a casa a prezzo da mercatino, grazie alla super promozione del momento. Risparmi il 47% e te lo accaparri a 23€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Non solo un ottimo wearable, ma anche un validissimo assistente da polso, grazie al supporto ad Alexa. Immagina di poter chiedere tutto quello che ti serve, inclusa la gestione della casa smart. C'è un microfono integrato pronto a captare i tuoi comandi vocali e non potrebbe essere più comodo (e sfizioso, siamo onesti!). Anzi, puoi personalizzarlo come preferisci, scegliendo fra decine e decine di watchface personalizzate, che trovi direttamente nell'applicazione per Android e iOS.

Sfruttalo per leggere le notifiche che ti arrivano sullo smartphone, ma non limitarti a questo perché sarebbe un peccato. Goditelo mentre fai sport: non solo ci sono tantissime modalità di allenamento specifiche, ma c'è anche la certificazione 5ATM. Questo implica che puoi usarlo senza remore anche mentre nuoti, tenendo sotto controllo le tue performance.

Si tratta di un dispositivo che puoi tenere al polso tutto il giorno senza fastidio alcuno, per quanto è pratico e leggero. Usalo anche come praticissimo monitor per la salute: a disposizione non solo avrai il monitor del battito cardiaco, ma anche la valutazione della quantità di ossigeno nel sangue e la qualità del riposo notturno.

Per finire, puoi approfittare di un'ottima autonomia energetica: usalo per diversi giorni consecutivi, tieni al polso senza preoccuparti della batteria, potrai stare lontano dalla ricarica per un sacco di tempo.

Insomma, un werable di ottima qualità, a prezzo da mercatino su Amazon, ma per pochissimo. Amazfit Band 5 a 23€ circa appena è un vero e proprio regalo: completa l'ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni rapide a gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: disponibilità limitata.