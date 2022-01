Amazfit Band 5 con Alexa e saturimetro a 24€: FOLLIA totale Amazon

Non serve girarci attorno: Amazfit Band 5 è un signor smartwatch! Eccellente qualità costruttiva, assistente virtuale Alexa integrato, tantissime funzioni per monitorare i risultati dei tuoi allenamenti e poi… che batteria! Potrai avere al polso questo incredibile fitness tracker per ben due settimane prima di effettuare una nuova ricarica: dimentica pure a casa il caricatore.

Approfitta della promozione: acquistalo ora su Amazon e, con uno sconto folle del 44%, pagherai appena 24,99 euro con un risparmio di ben 20 euro.

Amazfit Band 5 in offerta a quasi metà prezzo

L'assistente virtuale Alexa sarà sempre a disposizione per esaudire ogni tua richiesta: imposta sveglie e timer, crea liste della spesa, controlla il meteo, tieni d'occhio i tuoi dispositivi domestici intelligenti e tanto altro ancora.

Con Amazfit Band 5 potrai misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue ed essere aggiornato sulle tue condizioni fisiche grazie ad OxygenBeats. Contapassi, monitoraggio del sonno, misurazione della frequenza cardiaca, distanze percorse, consumo di calorie: non manca nulla, tutto ciò che serve per prenderti cura al meglio del tuo benessere. E durante gli allenamenti in piscina? Tranquillo, nessun problema: è uno smartwatch impermeabile, che non teme il contatto diretto con l'acqua.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo Amazfit Band 5: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai a casa in men che non si dica.