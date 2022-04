Amazfit Band 5 con Alexa e saturimetro a 19€: REGALONE Amazon

Amazfit Band 5 è l’iconico smartband con ottimo display, saturimetro integrato, autonomia energetica eccezionale e addirittura il supporto all’assistente vocale Alexa. Direttamente dal polso, puoi comandare la tua casa smart oppure chiedere informazioni.

Un dispositivo eccezionale, che adesso prendi a prezzo ridicolo da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 19,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però, disponibilità super limitata.

Amazfit Band 5 in sconto pazzesco su Amazon

Il motivo per scegliere lui, senza pensarci su due volte, è semplicissimo: a prezzo da entry level, prendi un wearable di ottima qualità, ricchissimo di funzionalità. La presenza del supporto all’assistente vocale Alexa è certamente un vantaggio da non sottovalutare. Infatti, puoi interagire direttamente dal polso, senza l’ausilio di smart speaker e ovunque tu sia: basta che il wearable si connesso in Bluetooth allo smartphone. Chiedi informazioni, gestisci la casa smart, crea delle liste, imposta timer e sveglie: il potenziale è enorme.

Ancora, puoi sfruttare l’ampio display a colori touchscreen per gestire dal polso tutte le notifiche in arrivo sul tuo dispositivo, e non solo. Con questo gioiellino, la salute è sempre sotto controllo: battito cardiaco, quantità dell’ossigeno presente nel sangue e qualità del riposo notturno.

Ovviamente, da eccezionale smartband qual è, questo dispositivo ti permetterà anche di monitorare al meglio le tue sessioni di allenamento. In tutto sono 11 le modalità sportive supportate, incluse quelle in acqua come il nuoto: la certificazione 5ATM ti garantisce la possibilità di immergere il dispositivo in acqua fino a ben 50 metri.

Insomma, Amazfit Band 5 non potrebbe essere più completo e interessante. A questo prezzo poi, risulta un vero e proprio affare. Completa l’ordine al volo da Amazon per accaparrartelo a 19€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.