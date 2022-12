Amazfit Band 5: Alexa, mega autonomia e SpO2 ad appena 29€

Questa offerta di Amazon sulla super smartband economica Amazfit Band 5 è impossibile da ignorare, soprattutto considerando che ti bastano appena 29€ per riceverla a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra. Apprezzata in tutto il mondo da milioni di persone per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, la smartband del colosso cinese nasconde un sacco di funzionalità avanzate dietro un prezzo super aggressivo.

Leggera e comodissima da indossare per giorni e giorni, la Band 5 di Amazfit ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto molti punti di vista.

Appena 29€ su Amazon per la Band 5 di Amazon è un’occasione d’oro unica

Frontalmente monta un validissimo pannello touch a colori con una perfetta luminosità anche sotto la luce direttamente del sole, mentre la struttura impermeabile fino a 50 metri di profondità ti permette di indossarla senza timori sotto la doccia oppure in piscina.

Nonostante il costo molto economico, inoltre, la Band 5 di Amazfit integra l’assistente digitale Amazon Alexa, monta un precisissimo sensore HR per il battito cardiaco e il tracking della concentrazione di ossigeno nel sangue, monitora la qualità del sonno e ti accompagna facilmente per 15 giorni con una singola ricarica.

Ad appena 29€ non è davvero il caso di farsi scappare l’ottima Amazfit Band 5, a maggior ragione ora che hai scoperto quante funzioni utilissime nasconde dietro il suo aspetto da classica “smartband economica”. Acquistala per te o regalala a Natale a un amico o una persona cara: prendila al volo per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con il Prime di Amazon.

