Amazfit Balance è elegante e più SMART che mai: al tuo polso un GENIO

Un prodotto come questo al tuo polso rende la vita smart sotto tutti i punti di vista. Amazfit Balance non è un semplice smartwatch ma un accessorio che ti fa avere tutto a portata di mano e di vista. Con le funzioni avanzate non ci sono dubbi: se vuoi un dispositivo che ne valga la pena, lo hai a disposizione.

Non te lo perdere ora che è in promozione. Con soli 232€ diventa tuo grazie al piccolo sconto in corso su Amazon. Non ne approfitti? Collegati in pagina al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazfit Balance: lo smartwatch che al polso è una risorsa

Solitamente gli smartwatch sono un po’ rozzi. Non nel senso dispregiativo della parola però sai, si riconoscono subito a prima vista. Sarà per il loro design comune però ti posso dire una cosa, con Amazfit Balance questo non succede. Dalle forme eleganti e soprattutto rifinite, al tuo polso sembra un più classico orologio.

Fatto sta che sotto al quadrante si nascondono sensori e funzioni avanzate. Naturalmente puoi personalizzare questo come meglio credi, il display AMOLED ti regala qualità quanto colori vividi e facilità nel leggere anche sotto il sole più cocente.

Tieni sotto controllo la salute come lo sport. Oltre ai semplici indicatori per la frequenza cardiaca trovi quelli per il sonno, il rilassamento e la composizione corporea. Inoltre registra tutti i tuoi progressi per sapere come effettivamente ti alleni e tanto altro ancora.

GPS integrato e modulo NFC per pagamenti contactless senza bisogno di altro. Altra chicca? La batteria che ti regala fino a 14 giorni di utilizzo con una sola e semplice carica.

Non manca all’appello neanche Amazon Alexa per avere davvero di tutto e di più a portata di polso.

Cosa aspetti? Non perdere l’occasione di portare a casa Amazfit Balance in offerta. Collegati su Amazon e paga appena 232€ con lo sconto in corso.

Spedizioni veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.