Amazfit Active Edge: smartwatch con batteria gigante e impermeabile 100 mt

Ami lo sport e l’avventura e dunque sei alla ricerca di uno smartwatch in grado di monitorare i dati del tuo corpo durante l’allenamento e che sia anche estremamente robusto? Allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il mitico Amazfit Active Edge a soli 84,90 euro, invece che 149,90 euro.

Ti assicuro che è tutto vero, non ci sono errori ma uno sconto del 43% che taglia il prezzo drasticamente, lo porta vicinissimo al minimo storico e ti fa risparmiare la bellezza di 65 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti puoi pagare in comode rate da 16,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Amazfit Active Edge è indistruttibile e ora a un ottimo prezzo

Amazfit Active Edge si distingue indubbiamente per il suo design estremamente robusto. Infatti viene messo alla prova da 7 test di livello militare per essere resistentissimo. Ed è anche impermeabile fino a 100 metri permettendoti quindi di fare immersioni subacquee.

Ha uno straordinario display rotondo da 1,32 pollici perfettamente visibile e un cinturino robusto ma comodo. Potrai avvalerti di oltre 130 modalità sportive e dell’intelligenza artificiale per personalizzare i tuoi allenamenti. Gode inoltre di cinque sistemi satellitari per avvalerti di un GPS incredibilmente preciso. E poi possiede una super batteria in grado di durare più di 16 giorni con una ricarica completa e 20 ore con l’utilizzo del GPS continuo.

Insomma un vero portento che oggi puoi metterti al polso a molto meno del suo prezzo. Che stai aspettando dunque? Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Amazfit Active Edge a soli 84,90 euro, invece che 149,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.