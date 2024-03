Altro che forbice tagliarami Parkside: modello da 30 mm con 2 batterie a 65€

L’ottima forbice tagliarami di Parkside è disponibile in volantino. Sono tantissimi colori i quali ne desideravano l’arrivo bramavano l’acquisto. Il problema però è sempre lo stesso, purtroppo. I prodotti dall’iconico marchio Lidl sono di ottima fattura, ma spesso sono difficilmente reperibili. La quantità nelle filiali è limitata e non è possibile decidere di effettuare l’acquisto in qualsiasi momento lo si desideri.

Per questo motivo, in alcuni casi rivolgersi ad altri store è l’unica soluzione. Nel caso specifico di questo strumento da potatura, approfittare degli sconti Amazon del momento potrebbe essere l’idea vincente! Se il modello di Lidl ha un taglio da 28 mm massimo e non include batterie e caricabatterie, la versione che abbiamo scovato noi è decisamente più interessante. Infatti, con un prezzo scontato di 65€ circa soltanto puoi prendere il kit che include 2 batterie e un utensile in grado di tagliare fino a 30 mm. Insomma, un vero e proprio affare, considerando che il prezzo è di appena 16€ superiore rispetto alla proposta del celeberrimo supermercato, ma il valore degli accessori è di gran lunga superiore. Se l’offerte non è già andata sold out, completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità, seppur più ampia, resta limitata.

Semplicissima da utilizzare, se sei capitato in questo articolo è perché hai bisogno di uno strumento che ti aiuti durante la potatura, riducendo di moltissimo il tuo sforzo. Infatti, con un sistema elettrico non dovrai più effettuare pressioni continue con la mano per sistemare i tuoi alberi. Grazie al kit comprensivo di ben due batterie, avrei diverse ore di lavoro a disposizione senza il vincolo dei cavi. Inoltre, come anticipato, il caricabatterie è in dotazione.

Insomma, l’acquisto perfetto da effettuare proprio in questa stagione e in questo momento dell’anno. Per portare a casa in promozione questa ottima forbice da potatura elettrica senza fili super accessoriata, semplicemente completa adesso il tuo ordine su Amazon. La prendi a 65€ circa soltanto e le spedizioni sono veloci e senza alcun costo aggiuntivo, se sei abbonato ai servizi Prime.