Altoparlanti per PC Logitech Z200 in offerta: tuoi a 36,99€

Gli altoparlanti Logitech Z200, attualmente in offerta su Amazon, sono progettati per offrire un’esperienza audio coinvolgente e potente per il tuo PC, TV, smartphone o tablet. Con una potenza di picco di 400 watt e 200 watt RMS, questi altoparlanti producono un suono stereo intenso, completato da un subwoofer da 130 watt per bassi profondi e vibranti.

Certificati THX qualità audio 2.1, gli altoparlanti Logitech Z200 offrono un suono di alta qualità sia quando ascolti musica, guardi video o giochi, garantendo una riproduzione fedele e avvolgente.

Puoi connettere fino a tre dispositivi compatibili contemporaneamente tramite jack da 3.5 mm e connettori RCA, consentendoti di passare facilmente da una sorgente all’altra.

Con i controlli integrati per il volume e l’intensità dei bassi, puoi personalizzare l’esperienza d’ascolto in base alle tue preferenze, regolando i bassi per adattarli al genere musicale o al contenuto multimediale che stai godendo. Inoltre, gli altoparlanti Logitech Z200 offrono la comodità di una presa jack per cuffie, consentendoti di ascoltare in privato senza disturbare gli altri.

Con un prezzo scontato a 36,99€ anziché 46,46€, i Logitech Z200 offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca altoparlanti di qualità per il proprio dispositivo multimediale.

