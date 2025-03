Altoparlanti con subwoofer e audio potente: il prodotto di cui non potrai più fare a meno

Se quello che desideri è un sistema audio compatto ma potente per il tuo computer, i Creative Pebble X Plus sono la scelta perfetta per te. Questo set di altoparlanti 2.1 con subwoofer, illuminazione RGB personalizzabile e connettività versatile, ti offrono un suono cristallino e hanno un design moderno e accattivante, che si adatta a qualsiasi postazione.

Grazie ai suoi 15W di potenza RMS, il sistema Pebble X Plus garantisce un suono davvero chiaro e ben bilanciato. Gli altoparlanti sono inclinati di 45°, in questo modo migliorano la direzionabilità del suono per un’esperienza davvero ottimale. Il subwoofer incluso aggiunge bassi profondi e avvolgenti, perfetti per ascoltare la musica ma anche per il gaming e i film.

Uno degli aspetti distintivi di questo sistema audio è l’illuminazione RGB, che puoi personalizzare a tuo piacimento. Scegli tra diversi colori ed effetti per creare l’atmosfera perfetta per te mentre stai giocando o ascolti la musica.

Questo sistema audio supporta USB tramite USB-C, garantendoti sempre un audio di qualità senza la necessità di utilizzare un alimentatore separato. Inoltre grazie alla connettività Bluetooth 5.3 potrai collegare facilmente il tuo smartphone, il tablet o ascoltare la tua musica preferita in modalità wireless. Se preferisci una connessione cablata, è disponibile anche un ingresso Aux da 3,5mm.

Questi altoparlanti sono compatibili con PC, Mac e altri dispositivi, e sono quindi una soluzione davvero versatile per qualsiasi configurazione desideri. Al momento su Amazon sono venduti con lo sconto imperdibile del 29%, a cui potrai aggiungere un ulteriore coupon del 25% al momento dell’acquisto: non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e falli arrivare subito a casa tua!