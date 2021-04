Gli altoparlanti Bluetooth sono ormai diventati un oggetto indispensabile sia per la casa che per i lunghi e brevi viaggi. In alcuni casi diventano dei veri e propri oggetti di arredamento grazie alla loro eleganza e stile. Oggi vi proponiamo un modello molto elegante, potente e ad un prezzo eccezionale grazie ad una promozione di Amazon.

Altoparlante Sony SRS-XB12: alta qualità del suono ovunque voi vogliate

Stiamo parlando del Sony SRS-XB12 che grazie al grado di protezione IP67 può essere portato ovunque come in piscina, in un bosco, nel deserto e in qualunque altro posto voi desideriate. L’SRS-XB12 continuerà a riprodurre musica, indipendentemente dalla quantità di polvere e acqua che avrà sulla superficie.

Lasciatevi travolgere dalla musica con la funzione EXTRA BASS: il Passive Radiator e lo speaker mono potenziano i bassi per sprigionare beat potenti, nonostante le dimensioni compatte. La batteria ad alta capacità e autonomia permette un ascolto prolungato fino a 16 ore. Inoltre potete connettere due speaker in modalità wireless per ottenere un suono stereo ancora più potente e performante.

Grazie al design compatto e alla modalità wireless, infine, potete portare il Sony SRS-XB12 ovunque e avete anche la possibilità di usare la cinghia rimovibile per appenderlo dove preferite e continuare ad ascoltare musica.

Con delle dimensioni di appena 7.4 x 7.4 x 9.2 cm, un peso di 243 grammi e un range di frequenze comprese tra i 20 Hz e i 20.000 Hz (con frequenza di campionamento a 44,1 kHz), questo fantastico device può essere vostro al prezzo di 29,99 euro nella sua colorazione rossa oppure a 34,99 euro nelle colorazioni verde e rosa.

