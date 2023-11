Altoparlante POTENTISSIMO: minimo storico al Black Friday (62€)

L’Amazon Black Friday 2023 ti dà la possibilità di portare a casa un prodotto eccellente come l’altoparlante Bluetooth Anker Soundcore al prezzo più basso di sempre. Va sicuramente evidenziata l’ottima qualità costruttiva, che ne assicura robustezza ed impermeabilità all’acqua. Musica di livello top, con suoni alti cristallini e bassi accentuati, per godere al massimo delle tue playlist preferite.

Cogli al volo quest’occasione, prima che il Black Friday giunga al termine: fai il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto mai visto del 30%, l’altoparlante Bluetooth potrà essere tuo con circa 62 euro invece di 89 euro.

Amazon Black Friday: altoparlante Anker Soundcore

L’altoparlante Motion Boom può contare su driver con diaframmi in puro titanio grazie a cui riprodurre frequenze fino a 40 kHz in massima qualità anche a volume sostenuto. Bassi intensi e corposi per un’esperienza d’ascolto che non ti deluderà. Autonomia in utilizzo a dir poco infinita: grazie alla batteria da 10000 mAh potrai sfruttare il tuo dispositivo fino a 24 ore di riproduzione con una sola ricarica.

Massima stabilità del segnale, in virtù della connettività Bluetooth 5.0. Nessun patema d’animo se l’altoparlante Soundcore per esterni dovesse cadere in acqua: l’apparecchio gode di certificata impermeabilità secondo lo standard IPX7. Ad un prezzo così contenuto è davvero difficile trovare di meglio in termini di durata, performance e qualità sonora.

Ascolta l’istinto, prima che le scorte a disposizione finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo altoparlante Bluetooth Anker Soundcore: in questo modo risparmierai 27 euro ed arriverà a casa con consegna gratis in tempi rapidissimi.

