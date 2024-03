Altoparlante Marshall Willen in offerta (74€): potente ed elegantissimo

Il Marshall Willen è un altoparlante Bluetooth wireless elegante e con numerose specifiche eccellenti: ora è in offerta a un prezzo di soli 74,97€, ben al di sotto del prezzo di listino di 119€. Questo dispositivo compatto, ma potente, incarna l’eredità sonora di Marshall, promettendo di portare la firma del suono iconico della marca in qualsiasi ambiente, sia che si tratti di una sessione pianificata o di un’improvvisazione all’ultimo momento.

Trai tanti punti di forza, troviamo anche una robustezza encomiabile: con un grado di protezione IP67, che lo rende completamente impermeabile e resistente alla polvere. Questa caratteristica assicura che la musica non si fermi mai, permettendo di portare l’altoparlante con sé in ogni avventura: dalla montagna al mare.

Il design di Willen non è solo pratico ma anche esteticamente piacevole e funzionale. Grazie alla sua cinghia di supporto, può essere facilmente agganciato a zaini, borse o qualsiasi altro supporto, offrendo un’ulteriore comodità di trasporto. Questo lo rende un compagno ideale per coloro che sono sempre in movimento e non vogliono rinunciare alla qualità del suono.

La durata della batteria di Willen è altrettanto impressionante, con più di 15 ore di riproduzione con una singola ricarica. Questo significa che può fornire un’intera giornata di musica senza la necessità di ricaricarlo, rendendolo perfetto per lunghi viaggi, festival all’aperto o qualsiasi altro evento che dura tutto il giorno. Non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!