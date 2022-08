Altoparlante Lexon: potenza straordinaria in un corpo minuscolo (39€)

L’altoparlante Bluetooth Lexon MINO L è la soluzione ideale per avere sempre con te i brani musicali che più ami ascoltare. Un speaker compatto ma incredibilmente potente, oltre che ben costruito. Massima portabilità sistemandolo con il minimo ingombro nello zaino, in borsa o in valigia: pronto all’uso ogni volta che vuoi.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 20%, l’altoparlante wireless sarà tuo con poco più di 39 euro ed un risparmio di ben 10 euro.

Altoparlante Bluetooth Lexon MINO L in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

L’altoparlante si caratterizza per dimensioni estremamente ridotte, pari ad appena 9,2 x 9,2 x 3 cm, ed un peso di soli 18,14 grammi. Esteticamente è molto particolare, sicuramente diverso dalla maggior parte degli apparecchi presenti in commercio: impossibile non notarlo.

Collega l’altoparlante in maniera istantanea ad ogni dispositivo sfruttando la connettività Bluetooth: grazie all’uscita a 5W potrai fin da subito goderti la tua musica preferita con un suono ricco ed avvolgente. Questo interessante speaker potrà essere ricaricato tramite porta USB-C, ottenendo così un’autonomia in fase di utilizzo che sfiora le 6 ore.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo altoparlante Bluetooth Lexon MINO L: arriverà a casa in pochi giorni e con consegna gratuita.

