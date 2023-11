Altoparlante Bluetooth POTENTISSIMO da utilizzare ovunque (38€)

L’eccezionale altoparlante Bluetooth Lexon MINO L è consigliatissimo per avere sempre a portata di mano la musica che più ti piace. Un speaker piccolo, leggero ma incredibilmente potente, oltre che ben realizzato. Portabilità totale riponendolo senza ingombro in valigia, in borsa o nello zaino: a questo prezzo è un best buy.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto imperdibile del 24%, l’altoparlante wireless potrà essere tuo con appena 38 euro invece di 49 euro.

Crollo di prezzo per l’altoparlante Bluetooth Lexon MINO L

L’altoparlante si caratterizza per dimensioni estremamente ridotte, pari ad appena 9,2 x 9,2 x 3 cm, ed un peso di soli 18,14 grammi. Esteticamente è molto particolare, sicuramente diverso dalla maggior parte degli apparecchi presenti in commercio: impossibile non notarlo. Questo interessante speaker potrà essere ricaricato tramite porta USB-C, ottenendo così un’autonomia in fase di utilizzo che sfiora le 6 ore.

Collega l’altoparlante in maniera istantanea ad ogni dispositivo sfruttando la connettività Bluetooth: grazie all’uscita a 5W potrai fin da subito goderti la tua musica preferita con un suono ricco ed avvolgente. Nulla ti impedirà di utilizzarlo anche per le tue telefonate in vivavoce, godendo di una perfetta qualità in chiamata.

Ascolta l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo altoparlante Bluetooth Lexon MINO L: consegna gratuita in men che non si dica e potrai risparmiare quasi 11 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.