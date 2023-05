Altoparlante Bluetooth POTENTISSIMO che non teme l'acqua (69€)

Dell’altoparlante Bluetooth Anker Soundcore va senza dubbio sottolineata l’eccellente qualità costruttiva, che assicura resistenza ed impermeabilità all’acqua. Riproduzione musicale ottima, con bassi potentissimi e suoni alti definiti, per godere al meglio delle playlist musicali che più ami ascoltare.

Un’opportunità di cui approfittare subito, prima che la promozione termini: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto conveniente del 30%, l’altoparlante Bluetooth sarà tuo con appena 69 euro invece di 99 euro.

Minimo storico per l’altoparlante Anker Soundcore

L’altoparlante Motion Boom può contare su driver con diaframmi in puro titanio grazie a cui riprodurre frequenze fino a 40 kHz in massima qualità anche a volume sostenuto. Bassi intensi e corposi per un’esperienza d’ascolto che non ti deluderà. Autonomia in utilizzo a dir poco infinita: grazie alla batteria da 10000 mAh potrai sfruttare il tuo dispositivo fino a 24 ore di riproduzione con una sola ricarica.

Massima stabilità del segnale, in virtù della connettività Bluetooth 5.0. Nessun patema d’animo se l’altoparlante Soundcore per esterni dovesse cadere in acqua: l’apparecchio gode di certificata impermeabilità secondo lo standard IPX7. Ad un prezzo così contenuto è davvero difficile trovare di meglio in termini di durata, performance e qualità sonora.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo altoparlante Bluetooth Anker Soundcore: oltre a risparmiare 30 euro, arriverà a casa con spedizione veloce e gratis.

