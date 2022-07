Altoparlante Bluetooth PERFETTO per le tue vacanze al mare (-20€)

L’altoparlante Bluetooth Anker Soundcore è un dispositivo che fa dell’utilizzo all’esterno il suo principale punto di forza. Da sottolineare innanzitutto l’eccellente qualità costruttiva, che garantisce una totale resistenza all’acqua. Ottima anche la riproduzione musicale, con bassi corposi ed alti cristallini, per goderti al meglio le playlist che più ascolti.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie al coupon con sconto di 20 euro da spuntare direttamente in pagina, l’altoparlante sarà tuo con poco più di 79 euro.

Altoparlante Bluetooth Anker Soundcore in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

L’altoparlante Motion Boom può contare su driver con diaframmi in puro titanio grazie a cui riprodurre frequenze fino a 40 kHz in massima qualità anche a volume sostenuto. Bassi intensi e corposi per un’esperienza d’ascolto che non ti deluderà.

Autonomia in utilizzo a dir poco infinita: grazie alla batteria da 10000 mAh potrai sfruttare il tuo dispositivo fino a 24 ore di riproduzione con una sola ricarica. Massima stabilità del segnale, in virtù della connettività Bluetooth 5.0. Nessun patema d’animo se l’altoparlante Soundcore per esterni dovesse cadere in acqua: l’apparecchio gode di certificata impermeabilità secondo lo standard IPX7.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo altoparlante Bluetooth Anker Soundcore: oltre ad un importante risparmio di spesa, lo riceverai in breve tempo e con consegna gratuita.

