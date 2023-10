Altoparlante bluetooth JBL in SUPER OFFERTA: è minimo storico (-39%)

Se sei un appassionato di musica e cerchi un modo per portare il tuo suono preferito ovunque tu vada, non perdere l’opportunità di possedere il JBL Xtreme 3, ora in offerta su Amazon a un prezzo scontato del 39%.

Questo diffusore Bluetooth portatile è il compagno ideale per le tue avventure all’aria aperta, feste in spiaggia o semplicemente per ascoltare la tua musica preferita a casa.

Altoparlante bluetooth JBL Xtreme 3 in offerta

Con il marchio JBL Pro Sound, quattro driver e due JBL Bass Radiator, questo altoparlante offre un suono potente e avvolgente con bassi corposi. Ogni nota e ogni ritmo vengono riprodotti con una chiarezza straordinaria, permettendoti di vivere la musica in modo più intenso che mai.

Il JBL Xtreme 3 è costruito per resistere alle sfide dell’ambiente esterno. Con una certificazione IPX67 per resistenza all’acqua e alla polvere, puoi portare questo diffusore ovunque tu vada, senza preoccuparti delle intemperie o delle condizioni difficili. Anche se il tempo si fa cattivo o finisci per utilizzarlo in ambienti polverosi, il tuo JBL Xtreme 3 sarà all’altezza della situazione.

Hai mai desiderato diffondere la tua musica in modo più ampio e coinvolgente? Con la funzione PartyBoost di JBL, puoi farlo facilmente. Basta abbinare due diffusori compatibili con JBL PartyBoost per ottenere un effetto stereo e accendere la tua festa ovunque tu sia. Che tu stia organizzando una festa in spiaggia, un pic-nic o una giornata in piscina, il JBL Xtreme 3 renderà l’esperienza ancora più memorabile.

Con il JBL Xtreme 3, non dovrai preoccuparti della batteria. Questo diffusore offre fino a 15 ore di riproduzione musicale con una sola ricarica, il che significa che potrai ascoltare la tua musica preferita per tutta la giornata. Inoltre, il JBL Xtreme 3 ha un powerbank integrato, il che significa che puoi anche caricare i tuoi dispositivi mobili mentre sei in viaggio.

Non perdere l’opportunità di possedere il JBL Xtreme 3 a un prezzo incredibilmente scontato. Con la qualità del suono JBL, la resistenza all’acqua e alla polvere e la funzione PartyBoost, questo diffusore Bluetooth è un compagno perfetto per tutte le tue avventure. Acquistalo ora su Amazon a soli 199,99 euro invece di 329,99 e goditi la tua musica come mai prima d’ora.