Alternativa al Mac Mini? Questo Mini PC in OFFERTA su Amazon a 199€

L’idea del Mac Mini di Apple votata alla semplicità e al minimal ti piace un sacco, ma preferisci puntare ad prezzo molto più conveniente? Oggi hai l’opportunità di ottenere un mini PC che non solo offre prestazioni eccezionali ma è anche in offerta speciale su Amazon a soli 199 euro invece di 279. Parliamo del NiPoGi AK1 Plus, un Mini PC che è pronto a stupirti.

Mini PC NipoGi AK1 Plus: la scheda tecnica

Il NipoGi AK1 Plus è stato aggiornato con l’ultima CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che offre prestazioni eccezionali fino a 3,4 GHz. Questo significa che il suo potere di elaborazione è aumentato del 30% rispetto ai modelli precedenti, rendendolo ideale per il multitasking, l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro. Inoltre, le prestazioni sono notevoli e la sua efficienza energetica lo rendono ancora più attraente.

Questo Mini PC è dotato di una memoria DDR4 da 16 GB e un SSD da 512 GB, il che significa che avrai ampio spazio per salvare tutti i tuoi file importanti. Inoltre, offre supporto per l’espansione tramite un HDD o SSD SATA da 2,5″, consentendoti di personalizzare ulteriormente il tuo spazio di archiviazione. Funzionalità come il Wake On LAN, il PXE Boot, il RTC Wake e l’Auto Power On rendono questo Mini PC ancora più pratico.

Il NipoGi AK1 Plus è in grado di gestire una risoluzione 4K UHD a 60Hz, garantendo una qualità dell’immagine eccezionale. Con due porte HDMI, puoi collegare due monitor contemporaneamente, migliorando notevolmente la tua efficienza sul lavoro e consentendoti di svolgere diverse attività contemporaneamente.

Questo Mini PC supporta una connessione WiFi 2.4G/5G stabile, che ti consente di navigare in Internet senza interruzioni. Inoltre, dispone di Bluetooth 4.2, che ti permette di connettere tastiere e mouse wireless per una maggiore comodità.

Nel pacchetto troverai il Mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro.

Non perdere l’opportunità di ottenere questo potente Mini PC a un prezzo così incredibile. Scopri l’offerta e vedrai come il NipoGi AK1 Plus può migliorare la tua esperienza informatica.

