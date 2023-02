L'alternativa all'AirTag di Apple è su Amazon: 2 tracker a MENO di 30€

Se quando hai visto il prezzo degli AirTag di Apple ti sei spaventato e hai rinunciato ad acquistarli, niente paura, ho scovato una degna alternativa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 2 tracker Atuvos a soli 29,74 euro, anziché 34,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se consideri che un solo AirTag ti costa intorno ai 40 euro, magari 30 euro se trovi una buona offerta, è evidente che questo è un ottimo prezzo. Con meno di 30 euro avrai addirittura 2 tracker. Sono perfettamente compatibili con i dispositivi iOS e si configurano in un attimo.

Tracker Atuvos: non perderai più nessun oggetto importante

I tracker Atuvos ti permettono di localizzare facilmente l’oggetto a cui sono agganciati, e così puoi stare sereno che non perderai più niente. Hanno un design leggero e compatto, con una piccola asola che ti permette di agganciarli facilmente a un portachiavi o a una borsa. Oppure ne puoi mettere uno nel portafoglio o agganciato al tuo smartphone. Così, se dovessi perdere qualcosa, potrai subito ritrovarlo.

Configurarli è semplicissimo. Dovrai solo attivare il Bluetooth, andare sull’app “Dov’è”, che trovi già installata in qualsiasi dispositivo Apple, e quindi seguire la procedura indicata. Puoi anche inserire le tue informazioni di contatto in modo che, se lo dovesse trovare qualcuno, basta che avvicina il suo smartphone con NFC abilitato e può avere le informazioni necessarie per restituirtelo. Ha una portata di 120 m ed è resistente all’acqua con certificazione IP67. Inoltre ha una batteria in grado di durare per 1 anno intero e che puoi facilmente sostituire.

Insomma questo è un vero affare da non perdere. Devi fare presto perché l’offerta è troppo allettante per durare a lungo. Per cui vai adesso su Amazon e acquista i tuoi 2 tracker Atuvos a soli 29,74 euro, anziché 34,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora li riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.