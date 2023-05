L'Allegro Chirurgo: gioco divertente per grandi e piccoli in OFFERTA a 28€

Oggi puoi approfittare di un ottimo sconto che trovi solo su Amazon per acquistare un gioco da tavolo bellissimo e divertente a una cifra ridicola. Metti subito nel tuo carrello l’Allegro Chirurgo a soli 28,49 euro, invece che 32,99 euro.

Questo è davvero un gioco fantastico che farà divertire tutta la famiglia. È adatto per grandi e piccoli e ha delle istruzioni di gioco molto semplici. Inoltre non c’è un massimo di giocatori specificato, per cui è perfetto anche quando si è in tanti. A questa cifra è da prendere subito.

L’Allegro Chirurgo: divertente ed economico

L’Allegro Chirurgo è un gioco realizzato per mettere alla prova la propria precisione e pazienza proprio come dovrebbe fare un professionista in sala operatoria. Una sfida divertente a chi riesce a estrarre le varie problematiche dal corpo dal paziente senza toccarlo. Un gioco semplice e difficile allo stesso tempo. Semplice, perché non ci sono molte regole, difficile perché ci vuole abilità.

In confezione troverai il tabellone di gioco composto dal signor Mario, il paziente che ha vari problemi di salute. 13 pezzi di malattie o disturbi che andranno posizionati all’interno. Una pinzetta collegata al tabellone che provocherà un “buzz” e farà illuminare il naso del signor Mario, se tocca le parti laterali.

Insomma oggi puoi fare un bel regalo ai tuoi figli. Fai veloce perché ovviamente a questo prezzo andrà a ruba. Per cui vai subito su Amazon e acquista l’Allegro Chirurgo a soli 28,49 euro, invece che 32,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fa allora cliccando qui.

