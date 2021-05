Che fastidio quando, nonostante le mille protezioni, le zanzare arrivano comunque a pungerci! La puntura può essere molto dolorosa, ma l’amatissimo smartphone (purché Android) può curare anche questo fastidio. Basta collegare un dispositivo smart, che compri da Amazon a pochissimo (39€) e ricevi a casa con spedizioni rapide gratis.

Punture di zanzara: le cura lo smartphone

Piccolissimo nelle dimensioni, questo dispositivo va inserito nell’ingresso USB C del tuo device (anche microUSB, con adattatore), e in un attimo è pronto. Lo posizioni sulla puntura di zanzara e in pochi secondi qualsiasi fastidio sarà svanito grazie al trattamento del calore.

Nessun uso di sostanze chimiche o tossiche: proprio per questo motivo, puoi usarlo anche sui bambini, senza remore. Anzi, per garantirti la possibilità di calibrare sempre al meglio il trattamento, puoi usare l’applicazione in dotazione con il dispositivo.

Una genialità prodotta in Germania, che promette di essere il perfetto alleato per l’estate. Per scoprire tutti i dettagli su questo particolare dispositivo per smartphone – in grado di alleviare il dolore dalle punture di zanzara – devi solo collegarti sull’inserzione Amazon. Da qui, volendo, potrai anche ordinario beneficiando di spedizioni rapide e gratis.

