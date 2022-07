Allarme caldo? Rinfrescati con questo ventilatore da tavolo a meno di 20€

L’estate è arrivata e con essa temperature senza precedenti, soprattutto in casa o in ufficio quando si vede studiare oppure lavorare. Se stai cercando un modo valido e conveniente per rinfrescare le vostre stanze questo ottimo ventilatore da tavolo scontato del 20% è l’acquisto perfetto. Si tratta di un prodotto a marchio SmartDevil potente e con ben 3 velocità da impostare, in base alle specifiche necessità della giornata. L’articolo è disponibile su Amazon a soli 19,99€ invece di 24,99€.

Questo prodotto è di dimensioni contenute ma super potente, perfetto per qualsiasi arredamento, con motore in rame di alta qualità e una griglia rimovibile e lavabile, facilissima da pulire. Per questo, ti consigliamo di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile, prima che il prezzo salga nuovamente a causa della grande richiesta di ventilatori!

Piccolo, inclinabile e potente

Il ventilatore in questione è piccolo ma potente e ti consente di scegliere tra ben tre impostazioni di velocità dell’aria, in grado di arrivare fino a 3000 giri/min. Inoltre, per il massimo della comodità, ti consente di regolarlo a 360 gradi per adattarsi a qualsiasi angolazione di cui hai bisogno e, in più, viene fornito anche di un gancio ideale per poterlo montare in cucina o in qualsiasi altro luogo.

Oltre a essere silenzioso e alimentato tramite semplice presa USB, questo ventilatore portatile ha anche una griglia frontale rimovibile, che lo rende facile da pulire in caso di polvere. Potrai utilizzarlo in più scenari in quanto la parte inferiore della ventola ha un pad antiscivolo che riduce le vibrazioni e consente di posizionare la ventola su una superficie piana e stabile. Essendo così piccolo, leggero pratico, può essere facilmente trasportato da una stanza all’altra della tua casa per essere posizionato su un tavolo, un mobile o un comodino. Per questo, trattandosi di un prodotto così valido e interessante, ti consigliamo di portare a casa il ventilatore il prima possibile!

