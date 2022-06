Alla ricerca prodotto per l'igiene orale conveniente? Sfrutta l'offerta sul Philips Sonicare

Avere una corretta igiene orale è il primo passo per ottenere un sorriso smagliante e, non meno importante, dei denti e delle gengive sane e senza placche. Per assicurarti una routine sana e veloce, è fondamentale puntare su uno spazzolino elettrico che faccia al caso tuo e che riesca a facilitare la pulizia dei denti, ma ovviamente senza rinunciare a un prezzo vantaggioso. Per questo, ti consigliamo di non farti scappare assolutamente la promozione attiva sul Philips Sonicare HX6231/01, disponibile su Amazon a 26,29€ invece di 59,99€.

Si tratta di una vera e propria occasione, non solo perché l’offerta ti garantisce un’ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche perché Philips è una vera e propria certezza nell’ambito della cura e del benessere personale. Perchè scegliere proprio Philips Sonicare? Perché grazie alla tecnologia sonica, la testina dello spazzolino si muove ad alta frequenza ovvero a oltre 31.000 movimenti al minuto, direzionando il fluido tra gli spazi interdentali. Il movimento sonico crea delle sottili microbolle di ossigeno che puliscono delicatamente e in profondità. Per questo, ti invitiamo a portare a termine il tuo acquisto prima che il prezzo salga nuovamente.

Per un’igiene orale perfetta

Il Philips Sonicare è l’ideale per abituarti a una nuova esperienza di pulizia, in primis grazie al programma Easy-Start che ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino Philips Sonicare. In modo tale da farti abituare senza ferire troppo i denti ed evitando di rendere sensibili le gengive.

Inoltre, dispone del programma Philips Sonicare DailyClean, l’ideale per una pulizia profonda: grazie alla testina C2 Optimal Plaque Defence permette di rimuovere fino a 6 volte più placca. In più SmartTimer è il timer di 2 minuti che ti assicura il tempo di spazzolamento consigliato, scandito ogni 30 secondi da QuadPacer per indicare il completamento di un quadrante della bocca e segnalarti di procedere a quello successivo, per una pulizia orale profonda e completa. Non farti scappare l’offerta e completa l’acquisto finché ci sono unità disponibili!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.