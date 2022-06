Alla ricerca di infradito davvero comode? Questo modello Havaianas è scontato del 25%

L’estate è cominciata ufficialmente e tra giornate calde, passeggiate al sole e vacanze al mare o in piscina, acquistare delle calzature fresche e comode è davvero fondamentale per il tuo benessere. Sul mercato potrai trovare moltissimi articoli, tra cui sandali e infradito, di qualità medio/bassa insoddisfacente, pensate per durare al massimo un paio di mesi prima di rovinarsi definitivamente. Per questo, ti consigliamo di scegliere qualità e convenienza in un solo acquisto. Al momento, potrai acquistare il modello Top Mix delle infradito Havaianas al costo di soli 14,98€ invece di 20,00€.

Perché scegliere proprio il brand Havaianas come marchio di riferimento per la tua estate? Perché è conosciuto e acclamato nell’ambito del scarpe già dagli anni ’60, oltre a essere rivoluzionario per aver portato lo spirito brasiliano in tutto il mondo attraverso l’utilizzo di suola in gomma e colori brillanti. Ovviamente, si tratta di articoli in gomma di alta qualità, leggeri e durevoli e proprio per questo amati da tutti! Data l’ottima proposta, ti consigliamo vivamente di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile.

Comode, leggere e resistenti

Dopo averti spiegato perché dovresti sempre tenere d’occhio le calzature a marchio Havaianas, visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo di cui godono, ci teniamo a spiegarti meglio perché non devi farti scappare le Havaians Topx Mix in sconto del 25%. Non solo sono realizzate in una gomma morbida, perfetta anche per delle brevi camminate, ma sono esteticamente impareggiabili.

Sei stanco delle solite infradito noiose che si trovano sul mercato, soprattutto quanto il budget non è altissimo? Con questo articolo potrai coniugare perfettamente il massimo del risparmio con uno stile giovanile ed estremamente vibrante. Le scarpe Havianas Top Mix che vi stiamo proponendo sono di una meravigliosa tonalità blu Navy che viene arricchita ulteriormente da due cinghie di diversi colori, dal verde lime fino al turchese. Le infradito del brand, sia da donna sia da uomo, si abbinano a tutto in perfetto stile estivo e con la massima originalità. Per questo, ti ricordiamo di concludere l’acquisto a breve, prima che il prezzo salga di nuovo o che terminino le unità a disposizione!

