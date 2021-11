Guarda gratis in streaming All or Nothing: Juventus

La stagione scorsa non è stata affatto semplice per la Juve: dopo nove anni di successi consecutivi in Serie A, i bianconeri si sono dovuti inchinare a una concorrenza finalmente all'altezza e l'avventura in Champions League si è interrotta troppo presto. Il racconto di un anno difficile, visto dall'interno e attraverso gli occhi dei protagonisti, nella nuova serie Prime Video da guardare in streaming gratis: tutto ciò che serve è un abbonamento Prime.

All or Nothing: Juventus, guardalo in streaming gratis

Gli otto episodi di All or Nothing: Juventus sono un viaggio consigliato anche a chi tifa altri colori, per capire come il calcio sia più di un gioco. C'è un mister Pirlo in versione inedita che urla ai suoi ragazzi dopo una prestazione deludente, ci sono i veterani Bonucci e Chiellini che si confidano, c'è persino Ronaldo con un maglione natalizio. E c'è l'addio di capitan Buffon alla sua squadra.

La serie dedicata ai bianconeri è solo uno dei tanti contenuti esclusivi accessibili su Prime Video. Se non sei abbonato, niente paura: puoi attivare i 30 giorni di prova gratuita ed eventualmente disdire prima del rinnovo, a costo zero. Quale occasione migliore per farlo rispetto ai giorni del Black Friday?