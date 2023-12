Alimentatore MagSafe per iPhone: questo è il regalo PERFETTO dell'ultimo minuto

Se cerchi un regalo dell’ultimo minuto per un amico (o un’amica) che magari vedrai durante le vacanze, e sai che magari possiede un iPhone di nuova generazione, oggi ti vogliamo proporre un prodotto sensazionale; ci riferiamo all’ottimo alimentatore MagSafe di Apple, un gadget irresistibile che costa solo 42,52€ grazie alle offerta folli di Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Farai anche un buon affare poiché si trova scontato del 13% sul valore di listino. Cosa aspetti? Non lasciartelo sfuggire e prendilo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata

Apple: l’alimentatore MagSafe è un Best Buy

L’Alimentatore MagSafe è progettato per garantire al proprio device una connessione magnetica perfetta con i dispositivi Apple compatibili; ci riferiamo agli iPhone dal modello 12 (in poi). L’unico escluso da questa lista è l’SE (2022) di terza generazione. Grazie ai magneti non solo si semplifica il processo di ricarica, ma si elimina il rischio di causare danni a seguito di un inserimento errato del connettore.

La sicurezza è una priorità per Apple, e questo gadget non fa eccezione. La tecnologia avanzata di gestione della temperatura previene il surriscaldamento, così si avrà sempre una ricarica sicura e affidabile. Inoltre, è conforme agli standard di sicurezza elettrica. Parliamo ora di estetica: ha un design minimalista ed è costruito con materiali di alta qualità che si integrano perfettamente con i gadget della mela. Ha una potenza di ricarica di 15W.

Cosa aspetti? Chi lo ha provato ha elogiato l’affidabilità dello stesso, la velocità di ricarica e la praticità della connessione magnetica. Con un prezzo di soli 42,52€ su Amazon, spese di spedizione comprese e IVA inclusa, non puoi lasciartelo sfuggire. Ovviamente arriverà dopo il 27 dicembre ma per godere di un risparmio così elevato ne vale la pena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.