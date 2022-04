Alexa sempre al polso: questo smartwatch a 19€ è una GENIALATA

Uno smartwatch particolarissimo, quello in sconto su Amazon a 19,99€. Un wearable che ti permette di avere sempre Alexa al polso, così da gestire la casa smart in modo più veloce.

Un dispositivo che non manca di avere un sacco di funzioni dedicate a sport e salute, inclusa la certificazione 5ATM, che ti permette di immergerlo in acqua fino a 50 metri di profondità. A questo prezzo, fai un affare utile e sfizioso: completa l’ordine al volo e accaparratelo prima che finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale smartwatch con Alexa: super occasione su Amazon

Appena lo tiri fuori dalla confezione, è impossibile fare a meno di notare la presenza di un display di dimensioni decisamente importanti, molto più ampio dei dispositivi della concorrenza. Un ottimo modo per controllare velocemente notifiche e avvisi dal polso, senza dover prendere lo smartphone.

Facendo un giro fra le funzionalità, attirano subito l’attenzione quelle dedicate alla salute. Sono diverse e molto pratiche, dal battito cardiaco alla valutazione della quantità di ossigeno nel sangue, passando per la valutazione della qualità del riposo notturno.

Come anticipato, si tratta anche di un validissimo activity tracker. Con ben 14 modalità di allenamento a disposizione, puoi tenere traccia delle tue performance in modo preciso e puntuale. Ovviamente, tutti i dati vengono poi scaricati sul tuo smartphone e restano disponibili all’interno dell’applicazione per Android e iOS.

Insomma, uno smartwatch super completo, che fa della presenza del supporto all’assistente vocale Alexa uno dei suoi punti di forza principali. Bello e completo, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Completa l’ordine al volo da Amazon per averlo a 19€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.