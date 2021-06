Ormai ci siamo: gli Europei di calcio stanno per iniziare e così l'avventura dell'Italia di Mancini. Per non perdersi nessuna partita e restare aggiornati, Amazon Alexa è pronta a unirsi ai tifosi italiani.

Alexa aggiorna sugli Europei

Alexa, l'utilissimo assistente di Amazon (l'Echo Dot di 4ª generazione è in offerta ora a solo 39 euro) è pronta a sostenere tutti i tifosi che non vogliono perdersi le notizie sugli imminenti campionati di calcio Europei. Dicendo, ad esempio, “Alexa, imposta un promemoria per la prossima partita dell’Italia”, Alexa imposterà automaticamente il promemoria per la partita e, 5 minuti prima del calcio d’inizio, farà il tifo per la nazionale italiana.

Ma non è finita, dato che l'assistente di Amazon (Echo Dot di 3ª generazione è in offerta a solo 29 euro) darà anche tutte le notizie e gli aggiornamenti sul torneo: dicendo “Alexa, chi gioca oggi negli Europei?”, fornirà il calendario delle partite in programma durante l'aggiornata, mentre chiedendo “Alexa, qual è il punteggio di Italia Turchia?” ci farà conoscere il risultato finale.

Inoltre, quando il match sarà terminato, si potrà dire “Alexa, commenta l’Italia” per avere la sua opinione sulla partita degli Azzurri e conoscere il punteggio che l'assistente di Amazon assegnerà alla prestazione di ogni giocatore.

Per chi ama i giochi, inoltre, a partire da oggi 11 giugno dicendo “Alexa, giochiamo al quiz degli Europei di calcio” chi possiede Alexa può accedere al quiz quotidiano che consente di competere in una sfida europea, supportando il proprio Paese e giocando ogni giorno e fornendo le risposte giuste, i clienti contribuiranno alla classifica generale della loro nazionale.

