Alexa con AI generativa a un passo dal lancio? Il nuovo evento Amazon incuriosisce

Se ne parlava già da qualche tempo e, ora, potremmo essere a un passo dall’ufficialità: parliamo della versione potenziata di Alexa, che potrebbe essere presentata il prossimo 26 febbraio in occasione di un evento che si terrà a New York.

È giunto il tempo di Alexa con AI generativa?

Nelle scorse ore, i principali media statunitensi hanno ricevuto un invito per un evento, presentato da Panos Panay e dal Team Amazon Devices & Services, di cui è alla guida. L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio, ma non si sa molto di più se non che si terrà a New York.

L’invito, infatti, è molto scarno: una semplice scritta (“You’re Invited!”, tradotto: “Sei invitato!”) su fondo blu con spirali più chiare. Proprio quest’ultimo dettaglio ha acceso la curiosità dei media, come The Verge, che credono possa trattarsi a tutti gli effetti di un indizio sul tema attorno a cui ruoterà l’intero evento: la presentazione ufficiale del nuovo assistente digitale Alexa potenziato.

Di questa nuova versione se ne parlava già da mesi, voci alimentate anche dal fatto che lo scorso ottobre Amazon abbia saltato il suo tradizionale evento hardware autunnale. L’azienda, nel settembre 2023, ha annunciato di essere al lavoro su una nuova Alexa basata su LLM, e quindi probabilmente equipaggiata con Intelligenza Artificiale generativa, ma da allora non s’è saputo più nulla, se non che il nuovo assistente digitale potrebbe essere reso disponibile a pagamento.

Questo è il primo grande evento ospitato da Panos Panay da quando è entrato in azienda nel 2023, dopo aver lavorato per anni in Microsoft, alla guida del team Amazon Devices & Services. In precedenza, aveva soltanto partecipato a un piccolo evento per i media in occasione del lancio dei nuovi Kindle, lo scorso ottobre. L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio: solo allora sapremo se è finalmente giunto il tempo di Alexa potenziata, soprattutto alla luce degli enormi progressi fatti da Gemini, che sta via via sostituendo Google Assistant, negli ultimi mesi.