Alexa: la nuova skill porta Babbo Natale a casa vostra

È ora disponibile la skill di Alexa per Babbo Natale, pronta per allietare le poche settimane che ci separano dal Natale. A partire da oggi, 1° dicembre, basterà domandare “Alexa, fammi parlare con Babbo Natale" per parlare con Santa Claus direttamente a casa propria, in ogni stanza in cui è presente un dispositivo Amazon Alexa.

Ogni giorno, inoltre, Babbo Natale interagirà con grandi e piccini con curiosità legate al mondo del Natale, le notizie in tempo reale circa la sua posizione, come procede la consegna dei regali e altri simpatici aneddoti su elfi e renne.

Arriva la skill di Alexa con Babbo Natale

Oltre alle skill “Alexa, dov'è Babbo Natale?" e “Alexa, quanto manca a Natale?“, ogni persona dotata di un dispositivo Amazon Alexa potrà ascoltare la giusta colonna sonora con tantissime hit, del passato e dei giorni nostri, in tema natalizio. Basta chiedere “Alexa, metti musica di Natale" per inondare casa con le melodie a noi più care sul Natale: Last Christmas degli Wham!, All I Want for Christmas is You di Mariah Carey e tante altre canzoni.

Infine, tutti gli utenti con Fire TV e dispositivi compatibili con Alexa dotati di schermo hanno la possibilità di guardare simpatici video natalizi attivando la skill con il telecomando.