Al limite dell'ERRORE DI PREZZO per il microonde Hisense a 55€!

La tua cucina sta per accogliere un nuovissimo elettrodomestico. Il suo nome è Hisense H20MOBP1 e si tratta di un forno a microonde da ben 20L. Il suo prezzo di listino si attesta sui 94,99€, ma su Amazon lo potrai fare tuo ad appena 55,00€! Questo perché è protagonista di un forte sconto che si unisce al coupon da 20€ (che dovrai selezionare).

Tutte le caratteristiche del microonde Hisense

Con le sue dimensioni di 45.5 x 32.6 x 26.1 cm (LxPxA), il microonde Hisense riesce a offrire tutte le funzionalità necessarie, proprio come la funzione di scongelamento rapido e uniforme, preservando il sapore e la consistenza di tutti i cibi. Non dovrai più preoccuparti di cibi scongelati solo in superficie o ancora congelati al centro, poiché questo microonde garantisce risultati ottimali ogni volta. E con la possibilità di regolare la potenza, questo microonde ti permette di ottenere cibi cotti alla perfezione.

Un’altra funzione pratica di questo microonde è il timer fino a 35 minuti con avviso di fine cottura. Puoi impostare il timer per cuocere o scongelare i tuoi cibi senza preoccupazioni, e un segnale acustico ti avviserà quando il tempo impostato è terminato, evitando che il cibo si bruci o si cuocia troppo.

E il design interno del microonde è stato ottimizzato per facilitare la pulizia. Grazie agli angoli arrotondati e alla superficie liscia, è possibile rimuovere facilmente residui di cibo e grasso, garantendo un microonde sempre pulitissimo e pronto all’uso.

Finalmente potrai avere anche tu un forno a microonde, senza dover sborsare poi chissà quanto. Ti basteranno solo 55,00€ per avere l’Hisense H20MOBP1. Tutto quello che dovrai fare è selezionare il coupon da 20€!