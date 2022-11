Al computer con classe: monitor LG da 22 pollici a soli 99€ BOMBA

Hai bisogno di un monitor e vuoi qualcosa di qualità senza però dover spendere una fortuna? Per l’utilizzo quotidiano e anche qualcosa in più, ho quello che fa al caso tuo. Si tratta del Monitor da 22 pollici di LG che ora è in promozione. Prezzo praticamente al minimo quindi non te lo perdere.

Con risoluzione Full HD e tutto ciò che ti serve, lo porti a casa con appena 99,99€. Se sei interessato collegati su Amazon e non aspettare un secondo in più, risparmi circa sessanta euro ora.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Monitor LG, semplice quanto fenomenale

Sai quando si dice spesa minima ma resa massima? Questo monitor che ti sto proponendo è praticamente l’esempio perfetto. Conta che è in promozione, per questo costa poco, ma comunque ha delle specifiche proprio interessanti.

Se stai cercando un monitor economico che offra buone prestazioni, questo monitor LED Full HD con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel non potrà che soddisfarti. Pensa un po’, lo colleghi a qualunque dispositivo tu voglia mediante la porta HDMI quindi è semplicissimo da utilizzare. Sul pannello posteriore non manca un secondo attacco, questa volta VGA.

Puoi goderti i tuoi contenuti preferiti in alta definizione senza preoccuparti: personalizzare le impostazioni è semplicissimo grazie al pannello di controllo. Inoltre, il design slim lo rende esteticamente bello e poco ingombrante. Questo per dirti che lo puoi orientare come vuoi inclinandolo o meno.

Non posso non dirti, infine, che include diverse funzionalità al suo interno come l’ Eye Care per proteggere gli occhi, la modalità Reader per leggere testi senza sforzare la vista e persino la modalità Game se ti diletti con qualche titolo nel tempo libero.

Prezzo accessibile, design moderno e tutto ciò che ti serve. Te l’avevo detto che questo monitor LG è uno sballo?

Non perdertelo ora in promozione su Amazon, portalo a casa con appena 99,99€ con un solo click.

