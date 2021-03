Sei in cerca di un paio di cuffie? Le AKG K240 Studio Semi Open sono in offerta su Amazon a soli 55,00€. Il ribasso del 28% corrisponde a uno sconto effettivo di 21€ che le rende più accessibili. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

AKG K240 Studio Semi Open: perché sceglierle

Dal design classico e reso particolare dai dettagli in colore oro, le AKG K240 sono delle cuffie che si fanno notare. Grazie alla loro struttura realizzata ad hoc, risultano essere confortevoli anche dopo un uso prolungato.

Dotate di una capsula Varimotion XXL, queste wearable sono perfette sia per un suono da studio che per uso più pragmatico. L’introduzione dei pad circumaurali le rende adatte all’utilizzo prolungato. Da non sottovalutare la struttura in acciaio che si adatta perfettamente al capo attraverso un cavo autoregolante.

Tra le caratteristiche spicca la sospensione cardanica grazie alla quale le cuffie non creano pressioni fastidiose mentre sono in utilizzo.

I trasduttori sfruttano il diaframma brevettato dalla stessa AKG per restituire un feeback altamente preciso. L’audio riprodotto è nitido, veritiero e calibrato. Attraverso questa tecnologia è possibile ascoltare una riproduzione tridimensionale.

Per quanto riguarda la connettività, le AKG K240 Studio Semi Open sfruttano un cavo mini XLR. Quest’ultimo può essere facilmente rimosso e sostituito con semplicità. Inoltre è realizzato in rame privo di ossigeno.

In confezione sono sempre inclusi l’adattatore a vite da 1/4″ (6,3 mm), il cavo da 3 metri con connettore stereo da 1/8″ (3,5 mm).

In confezione sono sempre inclusi l'adattatore a vite da 1/4″ (6,3 mm), il cavo da 3 metri con connettore stereo da 1/8″ (3,5 mm).

