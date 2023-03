Airy Fryer XXL: la friggitrice ad aria CROLLA a 72€, su Amazon è FOLLIA

Su Amazon stanno volando prezzi incredibili in questi due giorni folli di Offerte di Primavera e oggi puoi portarti a casa una friggitrice ad aria a pochissimo. Per cui metti subito nel tuo carrello Airy Fryer XXL di Ariete a soli 72,93 euro, invece che 120 euro.

Tieni presente che questo è il prezzo più basso mai registrato su Amazon, per cui va da sé che dovrai essere super veloce per riuscire a beneficiare del ribasso. Questa friggitrice ad aria è compatta, elegante e ha un cestello enorme che ti permette di cucinare per tutta la famiglia o per gli amici, quando li inviti a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Airy Fryer XXL: cestello enorme, cottura veloce

Airy Fryer XXL è dotata di un cestello da 5,5 litri che ti consente di mettere all’interno ad esempio un pollo intero o fino a 2,5 Kg di patatine surgelate. Il sistema di ventilazione a 360° gli permette di cuocere ogni pietanza in modo veloce e con molti meno grassi. Così mangi sano e non hai nemmeno quell’odore di fritto che s’impregna sulle pareti.

È dotata di ben 7 programmi di cottura preimpostati con cui potrai facilmente cuocere alimenti di ogni tipo, il pesce, la carne, le verdure e i dolci. Tutto questo premendo un pulsante sul pratico e funzionale display. Puoi impostare anche manualmente la temperatura, fino a 200°, e un timer. Tutte le parti staccabili sono facilmente lavabili anche in lavastoviglie.

Fai presto perché un prezzo del genere è destinato a durare poco, e poi le Offerte di Primavera di Amazon finiscono domani sera. Per cui acquista subito la tua Airy Fryer XXL di Ariete a soli 72,93 euro, invece che 120 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

