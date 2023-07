AirTag: oggi su Amazon lo paghi una sciocchezza (meno di 30€)

Oggi ti parliamo di un gadget semplicemente straordinario; è realizzato da Apple ed è un vero e proprio game changer del mondo tech. A dirla tutta, è un prodotto che noi ti auguriamo di non dover utilizzare mai. Ci spieghiamo: se sei stanco di perdere costantemente oggetti preziosi come le chiavi, il portafoglio o il telefono, adesso avrai la soluzione ai tuoi problemi. Con l’AirTag di Apple, potrai dire addio a queste preoccupazioni e goderti la tranquillità di sapere che potrai sempre rintracciare i gadget che ami. Con un prezzo di soli 29,00€ su Amazon non puoi lasciartelo sfuggire.

AirTag: cos’è e come funziona?

L’AirTag è un piccolo dispositivo smart che utilizza la tecnologia Bluetooth per collegarsi al tuo iPhone o iPad, consentendoti di rintracciare facilmente gli oggetti ai quali è attaccato. Grazie all’integrazione con l’app “Find My” (Trova, in italiano), potrai vedere la posizione del gadget sulla mappa e ricevere indicazioni precise per raggiungerlo. Inoltre, se l’oggetto si trova fuori dalla portata del tuo Bluetooth, potrai sfruttare la potenza della rete di Apple che conta milioni di dispositivi Apple attivi in tutto il mondo, così da individuarlo.

È incredibilmente piccolo e discreto; ha un diametro di soli 31,9 mm e uno spessore di 8 mm, ed è perfetto per essere attaccato a chiavi, borse, valigie o qualsiasi altro oggetto che potresti perdere facilmente. Inoltre, con il retro in acciaio inossidabile sarà resistente e adatto a resistere alle difficoltà del quotidiano. Non dovrai temere le cadute accidentali, te lo garantiamo.

Come funziona? Semplice: tutto ciò che dovrai fare è avvicinarlo al tuo dispositivo Apple e seguire le istruzioni rapide e intuitive. In pochissimo tempo, l’AirTag sarà pronto per aiutarti a rintracciare i tuoi oggetti smarriti. Non di meno, utilizza la crittografia end-to-end per proteggere le tue informazioni e non condivide la tua posizione con altre persone, nemmeno con la compagnia di Cupertino. La batteria sostituibile dura un anno e dopo la potrai sostituire, semplicemente. Con un prezzo di soli 29,00€ non devi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.