AirTag: oggi lo paghi solo 29€, corri a prenderlo

L’AirTag è un gadget eccezionale, un tracker GPS annunciato dal colosso di Cupertino nel 2021; sin dal suo esordio è sempre stato un accessorio estremamente popolare tra i possessori di terminali Apple. Si tratta di un piccolo dispositivo circolare, grande poco più di una moneta, dotato di tecnologia Bluetooth e alimentato da una batteria sostituibile a lunga durata (circa ogni anno, ad essere precisi). Il suo scopo principale è quello di aiutarvi a trovare oggetti smarriti o dimenticati, come le chiavi dell’auto, la borsa o il portafoglio. Su Amazon costa solo 29,00€, spese di spedizione comprese nel prezzo.

AirTag: a cosa serve? Come si configura?

La configurazione dell’AirTag è semplice e veloce, grazie alla tecnologia di appaiamento istantaneo di Apple. Basta avvicinarlo al dispositivo Apple compatibile, e in pochi istanti il vostro iPhone o iPad lo riconoscerà, consentendovi di impostare il nome dell’oggetto a cui desideri associarlo.

Una volta configurato, questo sfrutta la tecnologia Bluetooth per connettersi al vostro device di riferimento così da trasmettere la sua posizione in tempo reale all’interno dell’app “Trova” sul vostro iPhone o iPad. Con questa applicazione potrete visualizzare la posizione dell’AirTag su una mappa, così potrete individuare l’oggetto smarrito in modo preciso e rapido.

Un altro aspetto interessante di questo gadget è la sua personalizzazione. Potrete scegliere tra una varietà di custodie colorate originali per rendere il vostro AirTag unico e adatto al vostro look. Inoltre, l’AirTag è progettato per non memorizzare la cronologia delle vostre posizioni, e il processo di individuazione è totalmente anonimo e criptato. A soli 29,00€ questo è un gadget da avere nella propria dotazione tech quotidiana; vi invitiamo a comprarlo su Amazon anche perché avrete diritto alla consegna celere e immediata e le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo dell’articolo; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.