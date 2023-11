AirTag: oggi il tracker di Apple costa solo 31,00€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un gadget veramente incredibile di casa Apple; parliamo di un tracker GPS Bluetooth di ultima concezione. Si chiama AirTag ed è un dispositivo che può salvarvi le chiavi, il portafoglio e, in alcuni casi, anche la vita. C’è la consegna celere e immediata, con spedizione gratuita entro 24 o 48 ore. Non fatevelo sfuggire, con un prezzo così è da prendere subito. Costa solo 31,00€ ma siate veloci.

AirTag: ecco perché comprarlo

Il piccolo AirTag si distingue per il suo design elegante e minimalista. Con un diametro di soli 3,19 centimetri e uno spessore di 0,82 centimetri, può essere facilmente attaccato a chiavi, borse, portafogli o qualsiasi altro oggetto che potrebbe essere soggetto a smarrimento. È costruito in acciaio inossidabile e ciò implica robustezza e durabilità nel tempo.

Al cuore del tracker c’è la tecnologia di precisione che lo rende un dispositivo di localizzazione straordinario. Utilizzando la rete di dispositivi Apple in tutto il mondo, sfrutta la tecnologia Bluetooth e il chip UWB (Ultra Wideband) per determinare la posizione esatta degli oggetti con estrema precisione. Questo significa che non importa quanto siano lontani i tuoi oggetti, l’AirTag vi aiuterà a trovarli senza sforzo.

Non di meno è pienamente integrato con l’app “Dov’è” di Apple, offrendo un’esperienza utente fluida e intuitiva. Con un tocco, avrete sempre la posizione esatta dei gadget collegati all’AirTag sulla mappa del vostro dispositivo iOS. Consente agli utenti di impostare notifiche personalizzate per gli oggetti specifici. Se, ad esempio, state cercando le chiavi di casa, potrete configurare l’app Dov’è per avvisarvi quando siete nelle vicinanze.

Infine, sappiate che Apple ha posto particolare enfasi sulla privacy nella progettazione dell’AirTag. La vostra posizione non è condivisa con Apple o con chiunque altro, così avrete sempre un controllo completo sui vostri dati sensibili. Con un prezzo di soli 31,00€ dovete acquistarlo adesso.

