AirTag: la confezione da quattro pezzi la paghi SOLO 99,99€

AirTag: cosa sono e a cosa servono?

Gli AirTag sono dei piccoli dispositivi progettati per essere allegati agli oggetti che desiderate tenere sotto controllo. Con una dimensione simile a quella di una moneta, questi piccoli terminali utilizzano la tecnologia Bluetooth per comunicare con il vostro iPhone e aiutarvi a localizzare gli oggetti smarriti attraverso l’app “Dov’è” di Apple.

La configurazione degli AirTag è incredibilmente semplice grazie all’integrazione con l’ecosistema Apple. Basta avvicinarne al vostro iPhone e il processo di configurazione inizierà automaticamente. Una volta configurati, potrete assegnare un nome e un’icona per identificarli facilmente nell’app Dov’è inseritane vostro telefono o iPad.

