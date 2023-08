AirTag: la confezione da quattro pezzi costa solo 99,99€

Gli Apple AirTag sono diventati in poco tempo un accessorio indispensabile per tutti coloro che spesso perdono chiavi, gadget, zaini, astucci, portafogli e non solo. Sono compatibili con i prodotti della mela (ma anche con Android), tuttavia, se avete un iPhone non potete non averne almeno uno. Oggi su Amazon c’è una simpatica offerta: il pacco da quattro pezzi lo pagherete solo 99,99€, spese di spedizione incluse. Questo è un super affare che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire, ma siate veloci.

AirTag: ecco perché devi averli

Gli AirTag sono dei piccoli dispositivi progettati da Apple che sfruttano la tecnologia Bluetooth per aiutare gli utenti a rintracciare facilmente gli oggetti che potrebbero smarrire. Le dimensioni compatte e il design elegante rendono questi tracker discreti e facili da attaccare a chiavi, borse, portafogli e molto altro. Una volta collegati all’oggetto desiderato, possono essere monitorati attraverso l’applicazione “Trova” di Apple, disponibile su dispositivi iOS.

Il funzionamento si basa sulla vasta rete di dispositivi Apple in circolazione. Quando un oggetto con un AirTag è fuori dalla portata Bluetooth del tuo dispositivo, esso può sfruttare la rete di dispositivi della mela vicini per inviare segnali anonimi di posizione, che vengono poi criptati e trasmessi in modo sicuro al proprietario del suddetto gadget tramite la rete “Find My”. Questo significa che, anche se il vostro prodotto si trova fuori dal raggio Bluetooth del tuo telefono, avrete una buona probabilità di individuarlo sfruttando i migliaia di device Apple in giro per il mondo.



