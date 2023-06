AirTag: il kit da quattro lo paghi meno di 100€ su Amazon

Stanco di perdere le chiavi, il portafoglio o qualsiasi altra cosa di valore? Non preoccuparti, con questo accessorio non perderai più nulla. Cosa vi serve? Solo un iPhone, that’s it. Ovviamente parliamo dell’AirTag che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porta a casa ad un prezzo sensazionale. Nello specifico, il kit da quattro costa solo 99,99€, spese di spedizione incluse. È un costo irrisorio per questi gadget. Inoltre, con il portale di e-commerce americano avrai diritto a molti altri vantaggi: consegna celere e gratuita, reso entro un mese, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e perfino assistenza di due anni con supporto logistico (via chat o via telefono) sempre attivo.

AirTag: il kit da quattro è un super best buy su Amazon

Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, gli AirTag ti consentono di localizzare facilmente gli oggetti smarriti tramite l’app Trova su iPhone. Basta collegarne uno all’oggetto desiderato e sarai in grado di visualizzare la sua posizione sulla mappa. Se hai perso il tuo portafoglio o le tue chiavi di casa, non dovrai più preoccuparti: con questo tracker GPS li ritroverai in un attimo.

Gli AirTag utilizzano il vasto ecosistema di dispositivi Apple per offrire una precisione eccezionale nella localizzazione. La rete di device compatibili contribuisce a individuare il tuo accessorio, consentendoti di tracciare oggetti smarriti anche quando sono fuori dal raggio Bluetooth. Inoltre, grazie al chip U1, sfruttano la tecnologia Ultra-Wideband per una precisione ancora maggiore nelle vicinanze.

Presentano un design minimalista e compatto, perfetto per essere attaccati a qualsiasi oggetto. Sono resistenti all’acqua e facili da utilizzare: basta collegarli a una chiave, una borsa o persino al collare del tuo animale domestico. Con un solo tocco sull’app Find My (Trova), il piccolo device emette un suono per aiutarti a individuare rapidamente l’articolo smarrito.

Il kit di quattro AirTag rappresenta un modo conveniente e affidabile per trovare ciò che ami. A soli 99,00€ su Amazon, questa è un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire, anche perché il costo di listino sarebbe di 129,00€.

