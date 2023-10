AirTag, il gadget "mai più senza", ora costa POCHISSIMO

Oggi vogliamo parlarti di un gadget di Apple che noi definiamo “mai più senza”, vale a dire che è indispensabile: è uno di quei prodotti che, in fondo, speri di non dover mai utilizzare. Essendo un tracker Bluetooth, lo si attiva quando si perde l’oggetto a cui è collegato (un mazzo di chiavi, uno zaino, una borsa): per fortuna l’AirTag di Apple è sempre preciso nel rilevare la sua posizione così potrai trovarlo in un baleno. Senza contare che costa solo 34,99€ al posto di 39,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

AirTag: il best buy che devi comprare oggi

La tecnologia di tracciamento si è evoluta notevolmente negli ultimi anni, e Apple ha portato la sua soluzione di tracciamento all’avanguardia al mercato con l’innovativo AirTag. Al prezzo di 34,99€, questo è un piccolo dispositivo che offre una soluzione intelligente per rintracciare e ritrovare facilmente oggetti smarriti o rubati.

Dispone di un design elegante e minimalista, tipico dei prodotti della mela. È dotato di un guscio in acciaio inossidabile che lo rende resistente all’acqua e alle intemperie, garantendo che possa sopportare l’uso quotidiano senza problemi. Inoltre, è leggero e compatto, rendendolo comodo da portare ovunque tu vada. Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo articolo è la sua capacità di localizzare oggetti con una precisione sorprendente grazie alla tecnologia di localizzazione ultrawideband (UWB).

Puoi facilmente collegare l’AirTag al tuo iPhone o iPad attraverso l’app “Dov’è”, che ti permette di rintracciare gli oggetti, emettendo un suono o visualizzando la loro posizione su una mappa.

Infine, potrai personalizzare il tuo AirTag scegliendo tra una varietà di custodie e accessori per adattarlo al tuo stile personale. Inoltre, la batteria del tracker GPS Bluetooth ha un’ottima durata, e una notifica ti avviserà quando è il momento di sostituirla, il che significa che non dovrai preoccuparti di doverlo ricaricare costantemente. Con un prezzo irrisorio di soli 34,99€ non puoi proprio lasciartelo sfuggire.

