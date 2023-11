AirTag: il gadget INDISPENSABILE di casa Apple oggi costa solo 31€

Se sei una persona che perde spesso i propri oggetti, le chiavi, il portafoglio, lo zaino, il marsupio e non solo, e magari possiedi un iPhone come smartphone principale, oggi ti vogliamo consigliare l’acquisto di un gadget che ti salverà la vita – o perlomeno, quella dei gadget a te cari. Ci riferiamo, ovviamente, al meraviglioso AirTag di Apple, uno strumento pratico, ma design e stiloso allo stesso tempo. Con le sue dimensioni compatte e la finitura lucida, si integra perfettamente con il tuo set di accessori. Si può attaccare al mazzo di chiavi, inserire in un wallet e non solo. Serve per ritracciare le cose sfruttando la rete “Dov’è” proprietaria di Cupertino e la tecnologia UltraWideBand. Su Amazon, questo piccolo gioiello, costerà solo 31,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire.

Apple AirTag: il gadget da comprare oggi

La funzionalità principale dell’AirTag è quella di aiutarti a rintracciare i tuoi oggetti. Ti basterà collegarlo a chiavi, borsa, zaino o qualsiasi altro oggetto che vuoi tenere d’occhio e utilizzando l’app “Dov’è” sul tuo dispositivo Apple, potrai localizzare rapidamente l’oggetto smarrito con precisione.

Vi è poi la tecnologia Ultra Wideband (UWB); consente una precisione di localizzazione eccezionale, riducendo al minimo il margine di errore. Sarai in grado di individuare esattamente dove si trova il tuo gadget, sia che sia nella tua casa o in un luogo pubblico affollato. Ovviamente puoi stare tranquillo/a: Apple pone grande enfasi sulla privacy e sulla sicurezza dei suoi utenti. L’AirTag è progettato con funzionalità che proteggono i tuoi dati. Inoltre, se il tuo tracker GPS Bluetooth della mela si trova in un luogo in cui non dovrebbe essere, gli altri dispositivi Apple possono segnalarlo in modo anonimo per aiutarti a recuperarlo (e con esso l’oggetto correlato).

Su Amazon lo pagherai solo 31,00€, spese di spedizione incluse, ma non dimenticarti di inserirlo in un pratico “porta-AirTag”; ce ne sono tantissimi sul noto portale di e-commerce, di tutte le dimensioni, forme e per tutte le tasche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.