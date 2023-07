AirTag: il bundle da quattro pezzi lo paghi POCHISSIMO

Apple ha introdotto gli AirTag come soluzione per il tracciamento degli oggetti personali, offrendo agli utenti un modo semplice e conveniente per tenere traccia di ciò che conta. Ora, su Amazon, è disponibile il bundle completo con quattro pezzi a soli 99,99€ al posto di 129,00€. Noi vi invitiamo a comprarlo subito prima che terminino le scorte disponibili.

AirTag: il set da quattro pezzi a meno di 100€

Gli AirTag sono piccoli dispositivi con tecnologia Bluetooth che possono essere collegati a oggetti come chiavi, portafogli, borse e altri articoli personali. Utilizzando l’app Find My di Apple, è possibile localizzare questi tracker e gli oggetti a cui sono collegati in modo rapido e preciso. Grazie alla rete globale di dispositivi della mela, essi sfruttano la tecnologia di prossimità per indicare la posizione esatta degli oggetti smarriti, fornendo indicazioni precise per il recupero.

Non di meno offrono anche funzionalità di notifica che consentono agli utenti di ricevere avvisi quando si allontanano da un oggetto collegato o quando un AirTag sconosciuto viene rilevato vicino a loro. Ciò contribuisce a migliorare la sicurezza personale e la protezione degli oggetti, evitando perdite o furti. È importante sottolineare che Apple ha posto particolare attenzione alla privacy degli utenti, garantendo che solo il proprietario del suddetto gadget possa accedere alle informazioni sulla posizione e che il tracciamento non venga utilizzato in modo invadente o non autorizzato.

L’offerta del bundle di 4 AirTag a 99,99€ su Amazon rappresenta un’opportunità che vi conviene non lasciarvi sfuggire; la consegna sarà celere e immediata e in pochissimi giorni il pacco sarà a casa vostra o presso un luogo da voi designato. In alternativa, potrete farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione.

