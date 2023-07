AirTag: il bundle da quattro è in sconto su Amazon, uno è in regalo

Se hai mai perso oggetti importanti come le chiavi, il portafoglio o il telefono, sai quanto stressante possa essere una situazione così spiacevole. Per fortuna, se hai un iPhone, sappi che c’è una soluzione: gli AirTag di Apple. Grazie all’offerta speciale su Amazon, potrai ottenere un set di quattro tracker GPS al prezzo incredibile di 99,99€. Il kit è in super sconto; considera che il prezzo ufficiale è di 129,00€ quindi uno lo riceverai in omaggio.

AirTag: il set da quattro è ciò che devi comprare oggi

Grazie agli AirTag, non dovrai più preoccuparti di perdere i tuoi oggetti preziosi. Questi piccoli dispositivi si collegano alla app “Find My” di Apple e ti permettono di localizzare facilmente gli oggetti smarriti tramite il tuo iPhone o iPad. Basta attaccarne uno alle chiavi, al portafoglio, alla borsa o a qualsiasi altro oggetto che vuoi tenere sempre sotto controllo.

Di fatto questi utilizzano la tecnologia di localizzazione ad UWB (Ultra Wideband) e la rete della compagnia per offrire una precisione eccezionale nella ricerca degli oggetti. Sarai in grado di individuare la posizione esatta degli AirTag sulla mappa, sia all’interno che all’esterno degli edifici, con una precisione incredibile.

Quando sei vicino al tuo oggetto smarrito, puoi farlo suonare per individuarlo più facilmente. Inoltre, la funzione “Find My” sulla mappa fornisce indicazioni visive che ti guidano direttamente all’oggetto che stai cercando. Questa, di fatto, sfrutta la comunità di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo per aiutarti a rintracciare i tuoi oggetti.

Ogni tracker GPS Bluetooth è progettato con cura e presenta un design minimalista ed elegante. È realizzato con materiali di alta qualità che li rende resistente all’acqua e alla polvere, garantendo una lunga durata nel tempo.

Ricordiamo che il set da quattro AirTag viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 99,99€, spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati.

