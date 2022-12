AirTag ha sventato (di nuovo) un crimine e ha salvato la vita di una donna

In queste ore abbiamo appreso una nuova storia (a lieto fine) che vede protagonista il famigerato cracker NFC di Apple, l’AirTag. Sappiamo che questo gadget è uno strumento utilissimo per rintracciare i propri gadget smarriti, ma abbiamo letto più volte di casi in cui è stato utilizzato per altri scopi; delle volte nobili, altre volte, meno. Di fatto, molti criminali lo hanno usato per fare stalking ed è proprio questo il caso che vi riportiamo.

Come detto, il piccolo tracker traccia la sua posizione e questo può consentire a criminali di tracciare i movimenti di altre persone a loro insaputa o senza il loro consenso. Per fortuna, Apple è stata previdente e ha incluso una serie di funzionalità legate proprio alla sicurezza e alla privacy degli individui per prevenirne l’uso malevolo. In poche parole, grazie a queste features, una donna è stata salvata da un tentato stalking.

AirTag ha salvato la vita di una donna: ecco come

La storia in questione si è svolta in Iowa. Si scopre che un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di seguire una donna con cui dichiarava di essere sposato, anche se la persona in questione ha sempre negato perfino di conoscere il suddetto stalker. I due non hanno mai avuto una relazione ma Carl Steven Shawver (questo il nome del criminale) ha voluto andare a fondo nella vicenda. Ha infatti posizionato un AirTag sull’auto della vittima per tracciarne i movimenti. Fortunatamente, il gadget ha emesso dei suoni e la donna ha prontamente avvertito le autorità competenti che hanno provveduto a arrestare Shawver. Dalle indagini si è scoperto che costui aveva posizionato altri due AirTag vicino alla persona con cui affermava di avere una relazione e questo è servito come prova ulteriore.

