AirTag: ecco perché devi comprarne uno ADESSO

Oggi vogliamo parlarvi di un accessorio di Apple veramente sensazionale: è un tracker GPS Bluetooth piccolo e discreto ma straordinario per ciò che è in grado di fare. Se siete persone sbadate o se avete mai vissuto il disagio di perdere le chiavi, il portafoglio o qualsiasi altro oggetto importante, l’AirTag potrebbe essere la risposta a tutti i vostri problemi. E oggi è il momento perfetto per acquistarlo, visto che lo pagherete solo 31,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché questo si presenta come un best buy senza paragoni. Avrete la consegna celere presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e potrete anche scegliere di farvi recapitare il gadget presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

AirTag: ecco perché dovete averne uno

Partiamo dalla base: l’AirTag è progettato per aiutarvi a ritrovare ciò che conta di più. Con una dimensione compatta e uno spessore minimo, potrete attaccarlo a qualsiasi oggetto che desiderate tenere sotto controllo, dalle chiavi al bagaglio. Grazie alla tecnologia di tracciamento ultra wideband e Bluetooth, sarete in grado di localizzare i vostri oggetti scomparsi con precisione sulla mappa dell’app Dov’è presente nel vostro iPhone.

La configurazione di questo gadget al vostro telefono è rapida e senza complicazioni. Basta avvicinarlo al device e seguire la procedura guidata. Volendo, potrete anche personalizzare il nome e l’icona dell’AirTag per identificarlo facilmente sulla mappa.

Parliamo ora del suo design; presenta un guscio bianco elegante che ospita una batteria sostituibile e ha il retro in acciaio inossidabile per offrire robustezza e resistenza all’usura quotidiana. Con una classificazione IP67, è resistente all’acqua e alla polvere. Infine, sappiate che è super sicuro visto che il processo di localizzazione è completamente anonimo e crittografato. Con un costo di soli 31,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

