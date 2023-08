AirTag a soli 29€ su Amazon: non lasciartelo sfuggire

Oggi ti parliamo di un gadget veramente sensazionale che può aiutarti a non perdere più le chiavi, lo zaino e altri device indispensabili nella tua vita. Ci riferiamo all’AirTag che, grazie agli sconti di Amazon, costa solo 29,00€ al posto di 39,00€, spese di spedizione incluse.

AirTag: cos’è e come funziona?

L’AirTag è realizzato da Apple ed è un piccolo dispositivo di tracciamento che utilizza la tecnologia Bluetooth per aiutare gli utenti a individuare e ritrovare gli oggetti che potrebbero essere stati smarriti o dimenticati. Il dispositivo è progettato per essere facilmente attaccato a chiavi, borse, portafogli o altri gadget personali.

Sfrutta la connettività Bluetooth per comunicare con dispositivi Apple come iPhone, iPad e Mac. Quando un tracker è associato a un dispositivo della mela, può essere rintracciato attraverso l’app Find My, che sfrutta la grande rete di device Apple sparsi in tutto il mondo per segnalare la posizione approssimativa dell’AirTag stesso. Non di meno, offre una precisione di localizzazione notevole ed ha un design minimalista; è stato progettato per essere sottile ed elegante. Inoltre, Apple ha posto una forte enfasi sulla sicurezza e sulla privacy nell’ecosistema AirTag. Gli AirTag non possono essere facilmente utilizzati per tracciare persone senza il loro consenso, e se un gadget sconosciuto sembra essere associato a te per un periodo di tempo prolungato, il tuo dispositivo Apple emetterà avvisi per segnalarti del pericolo. È poi dotato di una batteria sostituibile, il che significa che non sarà necessario sostituire l’intero dispositivo quando la batteria si esaurirà.

A soli 29,00€, spese di spedizione incluse, questo AirTag di Apple è il best buy del giorno su Amazon; costa pochissimo ma è veramente utile e indispensabile. Se avete un iPhone, compratene almeno uno; vi cambierà la vita, ma fate presto. La promozione potrebbe terminare a momenti e il prezzo potrebbe tornare a 39,00€.

